Путин порекомендовал Еревану хорошо подумать перед евроинтеграцией
Выход Армении из ЕАЭС и переход на стандарты ЕС приведёт к тому, что с Ереваном будут свёрнуты все интеграционные процессы в сфере экономики.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
По его словам, любые решения Еревана не испортят связей РФ и Армении, однако в случае её перехода на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придётся свернуть.
Также Путин напомнил, что кризис на Украине начался с попыток присоединения к ЕС.
Президент перечислил последствия, например, большой вопрос, кому будет поставлять свою агропродукцию Армения, если РФ не сможет ввозить её.
Также для граждан Армении, в случае выхода из ЕАЭС будут действовать обычные требования к мигрантам, повысятся тарифы на ж-д перевозки и т.д.
Только из-за роста цен на энергоносители Армения может потерять около 14% ВВП.
«Много это? Мало? Это другой вопрос. Всё-таки, всё это надо взвесить», – порекомендовал Путин.
Кроме того, он напомнил, что лидеры стран ЕАЭС выступили за то, чтобы Армения провела референдум насчет членства в ЕС, и призвал это сделать как можно раньше.
English version :: Читать на английском Путин порекомендовал Еревану хорошо подумать перед евроинтеграцией
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: