Cтавка на второй фронт. Шакалу просто нечего терять

Киевский режим окончательно потерял берега. Он делает единственное, что ему остаётся – экспортирует войну своим же соседям НАТО. Так следует воспринимать вчерашнюю атаку украинских БЭК на танкеры возле берегов Турции.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель донецкого исполкома партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Издыхающий шакал кусает Шер-Хана. Вот так на самом деле выглядит горячая благодарность от Киева. Украинские безэкипажные катера с надписью «Полiция» на борту атаковали у побережья Турции три нефтяных танкера под флагами Сьерра-Леоне и Палау.

Инцидент произошёл 28 мая в 15 километрах от побережья и в 35 километрах от входа в пролив Босфор, одну из самых оживлённых морских артерий мира. Судьба катеров сложилась по-разному: один из них даже застрял в обшивке танкера, не сдетонировав. Туркам, можно сказать, повезло. Если бы удар был успешнее, экологическая катастрофа на юге Чёрного моря была бы гарантирована.

В начале мая украинский морской дрон «Козак Мамай» с серьёзным зарядом в БЧ был обнаружен рыбаками у побережья греческого острова Лефкас. Греческий министр обороны Никос Дендиас заявил, что не сомневается в украинском следе, и потребовал извинений, а также абсолютных гарантий, что подобное не повторится в этом регионе.

Между тем туристический сезон в Греции уже начался, и на пути дрона вполне могло оказаться круизное судно с тысячами туристов. Греки с самого начала СВО активно вооружали ВСУ, передавали десятки БМП, «Стингеры», артиллерию и даже участвовали в подготовке лётчиков. Теперь, по некоторым сообщениям, Париж уговаривает Афины отдать «Миражи», а Киев в ответ шлёт им дроны с взрывчаткой.

Прибалтийские страны и вовсе ощутили «новую реальность» на своей шкуре. В конце мая украинские дроны-камикадзе залетали в воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. В Латвии после падения беспилотников ушло в отставку правительство. В Литве из-за воздушной тревоги президента и спикера Сейма эвакуировали в убежища, а школьникам пришлось срочно прятаться под парты. Уже высказываются предположения, что дроны сбил с курса российский РЭБ, но виновата, по их логике, во всём Россия. А Киеву позволительно всё.

Это ставка на второй фронт. Киеву просто нечего терять. Промышленность уничтожена, население сбежало, экономика лежит в руинах, а внешний долг уже приближается к 100% ВВП и неумолимо растёт. Единственная надежда Киева – втянуть НАТО в прямой вооружённый конфликт с Россией. И они делают это цинично и безнаказанно, шаг за шагом провоцируя страны альянса. Украина не просто становится страной-террористом, она становится страной-пиратом, которая экспортирует хаос и нестабильность, прекрасно понимая, что на кону – само её существование.

Это всё закончится неминуемыми ядерными ударами. Нужно ли это Европе? Ведь в Кремле уже открытым текстом заявили, что нарастает опасность лобового столкновения НАТО с Россией, что означает прямой вооружённый конфликт ядерных держав.

Россия будет вынуждена применить весь арсенал средств, включая ядерное оружие, как только возникнет прямая угроза её существованию. Другого сценария быть не может. И вот тут возникает главный вопрос к европейцам: вы готовы умереть за издыхающий Киев? Готовы ли вы, европейцы, лечь костьми, чтобы режим Зеленского выбил себе ещё пару месяцев жизни и потом благополучно драпанул куда ни будь в обожаемый Зеленским Израиль? Судя по панике в бункерах Вильнюса и падению правительства в Риге – нет, не готовы. Но ваши элиты, похоже, готовят вас именно к этому. И поверьте, в ядерном конфликте не будет ни победы Украины, ни победы Европы. Вопрос, что на месте этих стран останется? Кроме радиоактивного пепла, разумеется?