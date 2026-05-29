Страны НАТО должны быть готовы вместе с Украиной воевать по-настоящему с Россией.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана галичанин Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровец задается вопросом, как будет действовать НАТО, если Россия начнет военную операцию в ответ на провокации лимитрофов Прибалтики. Ведущий заметил, что здесь не менее важно, как отреагируют США.

«Американцы точно никак не отреагируют, я уверен, но поляки должны отреагировать, немцы должны отреагировать. И тогда возникает вопрос: а польская армия совместно с литовской оккупируют Калининградскую область или нет? А польская армия вместе с украинской войдут на территорию Беларуси или нет? А страны Скандинавии заблокируют Балтийское море и Финский залив с целью не выпустить ни один российский корабль из Петербурга?» – гадает Стецькив.

По его мнение, эти вопросы украинское руководство уже в этом году «поставило ребром» перед НАТО.