Украина вынуждена фактически публично обращаться к США за помощью, поскольку обращения по дипломатическим каналам оказываются безрезультатными.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил обслуживающий Банковую киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая заметила, что [диктатор] Владимир Зеленский заявил, что Украина пожаловалась президенту США на нехватку ракет к ПВО и попросила о помощи, и спросила, отреагирует ли Трамп.

Фесенко уклончиво ответил, что здесь нет однозначного ответа, но обратил внимание на «очень необычную форму коммуникации».