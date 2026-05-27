«Разрыв реальности. Русские идут, Сырский раздувает штабы!» – знатная истерика на заседании Рады
Главком ВСУ Александр Сырский дезинформирует «громадян» о перехвате инициативы на фронте. А заявления об опасности наступления из Белоруссии преследуют цель «раздуть штабы». И в это время русские продолжают вытеснять укро-армию из Донбасса.
Такими опасениями на заседании Верховной рады заявила депутат Марьяна Безуглая, ранее верная соратница диктатора Зеленского, а ныне критикующая военное командование Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Разрыв реальности нарастает. Когда вы молча воспринимаете заявления, что «идёт наступление на юге, перехват инициативы», надо помнить, что на самом деле, к сожалению, русские уже закрепляются в Константиновке, русские уже за Покровском и Мирноградом.
И когда один человек, и я постоянно вспоминаю эту фамилию – это главком ВС Сырский, который родился, был воспитан и получил все этапы образования в России, и Москве в частности, и мыслит такими же парадигмами, – развивает историю о «наступлении из Беларуси, с севера», о потребностях в расширении группировок. Так это же опять вопрос: расширяются штабы! Кто этим должен заниматься? Кто должен заниматься надзором?», – вещала депутатка.
«Я не устаю удивляться, насколько парламент остаётся равнодушным… Это то, что происходит в вооружённых силах. Панове, просто стыдно. И Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке у нас не существует», – возмущалась Безуглая.
