Кедми: Удары по Киеву бесполезны, пока целы пути доставки оружия НАТО на Украину

Один, даже массовый, удар по Киеву не приносит ощутимого на фронте результата, ведь снабжающие Украину заводы ВПК находятся за ее пределами. Уничтожаться должны хотя бы пути доставки – мосты, дороги и прочая транспортная система.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот налёт на Киев, который был – он, что, нанёс непоправимый ущерб Украине? Заставит её прекратить налёты на Россию? Я не думаю, и никто не думает. А почему? Можно поразить, уничтожить один завод – вся система обороны Украины, вся система власти, вся система транспорта, вся система снабжения, вся система получения средств уничтожения военных – нет. Да, она, может быть, понесёт тот или иной ущерб. Ну, завод «Артём», хороший завод, всегда был важный. Что, на заводе Артёма находится украинская оборонная мощь? Она покоится на заводах в Штутгарте, во Франции, за пределами Украины. Что помогает Украине — это транспортная система, когда всё, что производится для украинской системы обороны, доходит до линии фронта или до того места, откуда это работает. И этой системе большого ущерба не нанесено», – заявил Кедми.

