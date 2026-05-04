Кедми: Нового водружения российского флага над Рейхстагом не будет

Максим Столяров.  
04.05.2026 15:26
  (Мск) , Москва
Нового водружения русского флага над Рейхстагом не будет, потому что «не будет ничего на том месте, где стоял Рейхстаг».

Об этом на канале «Поглед Инфо» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа хочет, чтобы России не было. Или было 10 или 20 княжеств на месте России. Нет большего презрения к Европе, к её значению, нет большего унижения для понятия «Европа», чем то, что вот эта дама [Кайя Каллас] стоит одним из руководителей Европы. Из маленькой, бедной, убогой страны, которая никогда не играла никакой роли и никогда не была самостоятельной. Что она понимает в Европе? Ею руководит только одно: патологическая ненависть к России. Ну и что?» – сказал Кедми.

«А всем европейцам, которые думают о войне с Россией, я могу их успокоить. Нового водружения российского флага над Рейхстагом не будет, потому что не будет ничего на том месте, где стоял Рейхстаг», – добавил эксперт.

