Золотарёв: «Осенью украинцев ждёт ценовой шок»

На фоне общеевропейского кризиса, связанного с событиями в Персидском заливе, удар по западной экономике кратно отразится на Украине, где и без того завышены цены.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Европа готовится к сокрушительному удару по своей экономике, а он неизбежен, если будет этот тяни-толкай с Ираном, кризис мировой может шандарахнуть так, что мало не покажется. Но в Украине уже сейчас купить помидор – всё равно, что бутылку водки», – отметил Шелест.

Эксперт согласился с мнением ведущего.

«Да. Даже взять простое «Сельпо» – разорительно для кармана. При том, что 95-й бензин уже больше полутора евро. Но у нас же доходы несколько меньше, чем у европейцев. А это же сквозной фактор, оно продавит всё остальное – продукты питания, услуги, та же «Новая почта» значительно подорожала. Поэтому у украинцев осенью будет ещё такой ценовой шок. И, судя по всему, ещё подоспеют и тарифы. Ведь логику украинского олигархического капитализма, при которой прибыль приватизируется, а убытки национализируются никто не отменял», – прокомментировал Золотарёв.

«Сошлются на то, что надо восстанавливать объекты энергетики, и к зиме – бац, получите 6 грн за кВт∙ч электроэнергии. Если сравнивать венгерские цены, цена такая же, как и в Украине, и никто её повышать пока не собирается. Но доходы у венгров тоже несколько выше, чем у украинцев», – добавил укро-эксперт.