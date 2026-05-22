«Нужно уходить от Москвы»: в УПЦ утвердились раскол и повальное предательство – беглый миссионер

Елена Острякова.  
22.05.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 338
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Церковь


УПЦ фактически находится в расколе, просто РПЦ этого официально не признает.

Об этом бежавший с Украины православный миссионер Руслан Калинчук заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

УПЦ фактически находится в расколе, просто РПЦ этого официально не признает. Об этом бежавший...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В каком статусе ныне находится УПЦ, вам не скажет никто после так называемого собора в мае 2022 года, когда они заявили об отмежевании от русской церкви. Но Патриархия не хочет сейчас подставлять верных нам там людей и поэтому не называет это все расколом, хотя это он и есть», – сказал Калинчук.

Он рассказал, что к нему лично в Киеве подходили православные священники и говорили о том, что «нужно уходить от Москвы, она объявит раскол, но через 70 лет признает его».

Даже митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, который раньше был депутатом от Партии Регионов и поддерживал президента РФ, сейчас благословляет клир поносить РПЦ и Патриарха.

«У людей домики, машинки. К сожалению, есть что потерять. На кого-то есть компромат – и очень забористый. Люди в спецслужбах умеют найти подход, с какой стороны зайти, надавить», – сказал Калинчук.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Нужно уходить от Москвы»: в УПЦ утвердились раскол и повальное предательство – беглый миссионер

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить