«Русские даже не думают останавливаться: напирают и имеют преимущество» – комбат ВСУ

Давление российской армии на фронте не становится слабее – она продолжает наступать.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил Петр Кузик, командир националистического батальона «Свобода», сформированного из членов одноименной партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, нет послабления. Более того, я прогнозирую, что будет усиление давления на наше направление, на то направление, где мы обороняем», – сказал укро-комбат.

По его словам, русские осознали, что ВСУ не будут выходить добровольно, а потому вопрос нужно закрывать военным путем.

«Они ясно знают свои преимущества, и они ими пользуются. А именно: их преимущества в количестве артиллерии, боекомплекте, в количестве живой силы, в количестве техники.

Возможно, у нас на некоторых участках небольшое преимущество в дроновой составляющей, а возможно и паритет. Мы работаем от обороны, мы работаем в основном в дефицитах.

Поэтому есть эти обращения, такая война сейчас. Поэтому я понимаю, что должно государство наше всех обеспечить, но тем не менее. Они напирают. Они будут это делать», – прогнозирует Кузик.