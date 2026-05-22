Трамп уничтожает ещё одного союзника России

Максим Столяров.  
22.05.2026 14:33
  (Мск) , Москва
Администрация Дональда Трампа продолжает агрессивное давление на Кубу с целью организации государственного переворота – вслед за топливной блокадой, погрузившей остров в состояние блэкаута, Минюст США готовится выдвинуть обвинения против 94-летнего Рауля Кастро за инцидент 30-летней давности, когда кубинские МиГи сбили самолёты с гражданами США на борту. В Вашингтоне открыто намекают на повторение операции, аналогичной похищению президента Венесуэлы Мадуро.

В случае вооружённого нападения США Куба может рассчитывать лишь на помощь соседей из Никарагуа. Об этом в интервью американской телеведущей Рэйчел Блевинс заявил обозреватель Кристофер Хелали, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, русские предоставили топливо. Но вмешается ли многополярный мир, чтобы защитить Кубу и спасти ее?

Учитывая географическую близость Кубы, я думаю, что ее судьба предрешена. Кубе не помогут российские и китайские военные силы. У неё может быть китайское и собственное оружие, но оно не может быть представлено в таком количестве в виде солдат и советников, потому что это спровоцирует конфликт между крупными державами», – сказал Хелали.

«Конечно, страны многополярного мира, в частности БРИКС, и в особенности Россия и Китай, как постоянные члены Совета безопасности, будут и дальше поддерживать Кубу и оказывать на США дипломатическое давление.

Но в том, что касается военной поддержки, Куба может рассчитывать только на себя. Единственная страна, на чью помощь она может рассчитывать, – это Никарагуа.

Но у Никарагуа тоже есть свои внутренние проблемы, ведь это последняя крупная страна, которая пока не находится в поле зрения администрации Трампа. Но, вероятно, станет следующей в списке доктрины Донро», – добавил выступающий.

