«Какой мир? Мы перегрыземся и станем Россией» – комбат ВСУ

Игорь Шкапа.  
21.05.2026 15:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 111
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на мир, поскольку в следующий раз Москва не допустит прежних ошибок.

Об этом в эфире видеоблога «Новинарня» заявил командир 431-го полка беспилотных систем ВСУ Илья Машина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на мир, поскольку в следующий раз Москва...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая заметила, что многие украинцы и военные надеются на скорое окончание войны.

«Мы что, в позиции сильных? Нет. В чем у нас позиция сильных?» – сказал Машина.

Он не исключает, что, возможно, будет лишь временное затишье, поскольку «война идет не за территории, а за уничтожение государства».

«Они точно сделают анализ ошибок, переформатируются и через три года или раньше пойдут снова, наберутся сил, ресурсов. А мы за это время перегрыземся друг с другом, нация не будет готова к защите. И следующий шаг – или вся Украина, или большая часть будет под ними», – опасается комбат.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Какой мир? Мы перегрыземся и станем Россией» – комбат ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить