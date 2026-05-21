«Какой мир? Мы перегрыземся и станем Россией» – комбат ВСУ
Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на мир, поскольку в следующий раз Москва не допустит прежних ошибок.
Об этом в эфире видеоблога «Новинарня» заявил командир 431-го полка беспилотных систем ВСУ Илья Машина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая заметила, что многие украинцы и военные надеются на скорое окончание войны.
«Мы что, в позиции сильных? Нет. В чем у нас позиция сильных?» – сказал Машина.
Он не исключает, что, возможно, будет лишь временное затишье, поскольку «война идет не за территории, а за уничтожение государства».
«Они точно сделают анализ ошибок, переформатируются и через три года или раньше пойдут снова, наберутся сил, ресурсов. А мы за это время перегрыземся друг с другом, нация не будет готова к защите. И следующий шаг – или вся Украина, или большая часть будет под ними», – опасается комбат.
