«Какой мир? Мы перегрыземся и станем Россией» – комбат ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на мир, поскольку в следующий раз Москва не допустит прежних ошибок.

Об этом в эфире видеоблога «Новинарня» заявил командир 431-го полка беспилотных систем ВСУ Илья Машина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая заметила, что многие украинцы и военные надеются на скорое окончание войны.

«Мы что, в позиции сильных? Нет. В чем у нас позиция сильных?» – сказал Машина.

Он не исключает, что, возможно, будет лишь временное затишье, поскольку «война идет не за территории, а за уничтожение государства».