Терпите украинские дроны ради помощи бандеровцам! – генсек НАТО требует от населения Прибалтики не роптать на Киев

Максим Столяров.  
21.05.2026 15:50
  (Мск) , Москва
НАТО должно защищать воздушное пространство прибалтийских стран от «случайно» пролетающих в сторону России украинских дронов.

Об этом говорили генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Ревинге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские беспилотники там не потому, что Украина хочет использовать беспилотники [против Прибалтики], а потому что Россия совершила полномасштабное нападение на Украину, и Украина вынуждена защищаться. И НАТО всегда готово к любому развитию событий.

И то, что произошло за последние пару дней – это то, к чему мы готовились. Это спокойный, решительный и соразмерный ответ на любую угрозу. Это и произошло в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Украинские беспилотники там не потому, что Украина хотела их отправить, а из-за агрессивной войны, которую ведёт Россия. С этого всё и началось. И когда появляется беспилотник, неважно, украинский или российский, возникает угроза, и мы должны сделать всё, чтобы её устранить», – вещал Рютте.

Журналистка привела слова министра обороны Польши, который сказал, что Украина должна быть более точной в использовании беспилотников.

Отвечать вызвался шведский премьер.

«Я твёрдо убеждён, что украинцы очень [осторожны]. Они определённо не хотят, чтобы их беспилотники оказались на дружественной территории по очевидным причинам. Иногда это связано с помехами, иногда с другими причинами. Они не хотят, чтобы это происходило, потому что это может привести к разрушениям и вызвать страх.

Но мы не должны быть открыты для российской точки зрения на этот счёт. Мы стараемся помогать украинцам, насколько это в наших силах, направлять их атаки в нужном направлении», – сказал Кристерссон.

