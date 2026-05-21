Терпите украинские дроны ради помощи бандеровцам! – генсек НАТО требует от населения Прибалтики не роптать на Киев

НАТО должно защищать воздушное пространство прибалтийских стран от «случайно» пролетающих в сторону России украинских дронов.

Об этом говорили генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Ревинге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украинские беспилотники там не потому, что Украина хочет использовать беспилотники [против Прибалтики], а потому что Россия совершила полномасштабное нападение на Украину, и Украина вынуждена защищаться. И НАТО всегда готово к любому развитию событий.

И то, что произошло за последние пару дней – это то, к чему мы готовились. Это спокойный, решительный и соразмерный ответ на любую угрозу. Это и произошло в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Украинские беспилотники там не потому, что Украина хотела их отправить, а из-за агрессивной войны, которую ведёт Россия. С этого всё и началось. И когда появляется беспилотник, неважно, украинский или российский, возникает угроза, и мы должны сделать всё, чтобы её устранить», – вещал Рютте.