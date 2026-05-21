Британский журналист Хюго Диксон придумал новый план воровства замороженных в Европе российских активов. Ранее кражу предлагали осуществить Бельгии, которая должна была выдать Украине из российских денег так называемый «репарационный кредит». Возвращать его Киев, по замыслу авторов, должен был бы только деньгами, которые Россия гипотетически выплатила бы ему в виде «репарации». Однако правительство Бельгии отказалось пойти на такую аферу. Поэтому теперь Диксон предлагает ЕС взять на себя ответственность за воровство.

Об этом он рассказал в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идея с репарационным займом не сработала перед Рождеством, потому что большая часть российских активов находится в Бельгии, экономика которой довольно мала. И Россия, и, честно говоря, администрация Трампа надавили на Бельгию, чтобы та не поддерживала этот план. Мы предлагали перевести европейские активы из Бельгии в Европейский Союз. И хотя Европейская комиссия в целом поддержала эту идею, она упустила из виду этот первый шаг. Наша новая кампания называется «перевод российских активов». И это первый шаг – перевести российские активы из Бельгии в сам Европейский Союз. Если сделать это, Бельгия окажется вне зоны риска. Когда я говорю о российских активах, я имею в виду не только имущество. Вместе с активами из Бельгии должны уйти обязательства», – сказал Диксон.

Он надеется, что европейские правительства поддержат его план, но сейчас они «заняты войной в Иране».

Впрочем, замдиректора Атлантического совета Чарльз Личфилд выразил сомнения, что реализовать идею будет легко, поскольку она вызовет возражения во многих странах.