Молдавские власти не должны соглашаться на радикальные предложения Киева «раскатать по бревнышку Приднестровье». Лучше дождаться окончания СВО, чтобы провести «демилитаризацию» ПМР.

Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью TVC21, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это сложный вопрос, который зависит от того, как завершится война в Украине, и насколько руководство Молдовы сможет организовать клуб друзей, которые окажут поддержку Молдове в решении этой фундаментальной проблемы», – сказал Нантой.

Прославившийся в прошлом радикальными высказываниями, сейчас Нантой называет себя «хитрым «ястребом» и отвергает обвинения в желании «примазаться к украинской победе».