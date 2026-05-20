План врага: Продолжать террор Москвы, Туапсе и Урала
Украина будет продолжать террор Москвы и других российских городов в надежде спровоцировать бунт и государственный переворот.
Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Москвичи к обстрелам не привыкли, для них даже на пятый год войны, война всё равно находится где-то далеко. И вот эта наша очень хорошая атака показала всей России и жителям, что война, в том числе, находится на территории России.
И мы будем продолжать. Как делали до этого – и Туапсе, и другие города, и дальние регионы, и в том числе Урал. Мы показываем с каждым месяцем, что, ребята, война будет на вашей территории в том числе», – сказал Прошинский.
«Это будет подрывать авторитет власти. В России разные люди, разные кланы, очень много миллиардеров, богатых людей. Я думаю, им всем уже не очень нравится происходящее. Они, в том числе, где-то теряют…
И я все-таки надеюсь, что это будет такими шагом, когда начнутся более быстрые внутренние какие-то течения, которые помогут остановить эту войну», – подытожил ВСУшник.
English version :: Читать на английском План врага: Продолжать террор Москвы, Туапсе и Урала
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: