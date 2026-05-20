План врага: Продолжать террор Москвы, Туапсе и Урала

Вадим Москаленко.  
20.05.2026 15:24
  (Мск) , Киев
Война, Россия, Украина


Украина будет продолжать террор Москвы и других российских городов в надежде спровоцировать бунт и государственный переворот.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Москвичи к обстрелам не привыкли, для них даже на пятый год войны, война всё равно находится где-то далеко. И вот эта наша очень хорошая атака показала всей России и жителям, что война, в том числе, находится на территории России.

И мы будем продолжать. Как делали до этого – и Туапсе, и другие города, и дальние регионы, и в том числе Урал. Мы показываем с каждым месяцем, что, ребята, война будет на вашей территории в том числе», – сказал Прошинский.

«Это будет подрывать авторитет власти. В России разные люди, разные кланы, очень много миллиардеров, богатых людей. Я думаю, им всем уже не очень нравится происходящее. Они, в том числе, где-то теряют…

И я все-таки надеюсь, что это будет такими шагом, когда начнутся более быстрые внутренние какие-то течения, которые помогут остановить эту войну», – подытожил ВСУшник.

