Черногорская полиция запретила концерт сербского патриотического певца

Алексей Топоров.  
19.05.2026 17:25
  (Мск) , Подгорица
Муниципалитет черногорского города Плевля планировал организовать 21 мая концерт сербского певца Мирко Пайчина, выступающего под псевдонимом Бай Мали Книнжа.

Однако полиция Черногории запретила выступление певца-патриота из-за «угрозы безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ходе оценки рисков для безопасности было установлено, что существует обоснованный риск нарушения общественного порядка и спокойствия, угрозы безопасности граждан и имущества, совершения уголовных преступлений, угрозы правам и свободам человека, а также правам и свободам особых меньшинств и других лиц, а также угрозы безопасности людей и имущества», – прокомментировали запрет в черногорской полиции.

Чиновники в погонах считают, что проведение концерта может нарушить гражданскую и многоэтническую гармонию Черногории, которая в соответствии с Конституцией Черногории определяется как гражданское государство.

Также ряд прозападных и местных свидомых неправительственных организаций и активистов заявили протест против выступления Бай Мали Книнжа, чьё творчество, по их мнению, содержит «националистические, шовинистические и воинственные послания, прославляющие военные преступления и военных преступников, а также разжигающие этническую и религиозную ненависть».

Мирко Пайчин на момент событий распада Югославии жил на территории непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, оттуда и его псевдоним, обыгрывающий как его невысокий рост, так и боевой нрав (книнжа – сплав слов Книн – на тот момент столица РСК,  и ниндзя).

В своих песнях певец в популярном на Балканах стиле турбо-фолк воспевал и продолжает воспевать героизм сербского народа и его командиров и сатирически обличает хорватских неоусташей и бошнякских исламистов.

