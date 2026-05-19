Черногорская полиция запретила концерт сербского патриотического певца

Муниципалитет черногорского города Плевля планировал организовать 21 мая концерт сербского певца Мирко Пайчина, выступающего под псевдонимом Бай Мали Книнжа.

Однако полиция Черногории запретила выступление певца-патриота из-за «угрозы безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ходе оценки рисков для безопасности было установлено, что существует обоснованный риск нарушения общественного порядка и спокойствия, угрозы безопасности граждан и имущества, совершения уголовных преступлений, угрозы правам и свободам человека, а также правам и свободам особых меньшинств и других лиц, а также угрозы безопасности людей и имущества», – прокомментировали запрет в черногорской полиции.

Чиновники в погонах считают, что проведение концерта может нарушить гражданскую и многоэтническую гармонию Черногории, которая в соответствии с Конституцией Черногории определяется как гражданское государство.

Также ряд прозападных и местных свидомых неправительственных организаций и активистов заявили протест против выступления Бай Мали Книнжа, чьё творчество, по их мнению, содержит «националистические, шовинистические и воинственные послания, прославляющие военные преступления и военных преступников, а также разжигающие этническую и религиозную ненависть».

Мирко Пайчин на момент событий распада Югославии жил на территории непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, оттуда и его псевдоним, обыгрывающий как его невысокий рост, так и боевой нрав (книнжа – сплав слов Книн – на тот момент столица РСК, и ниндзя).

В своих песнях певец в популярном на Балканах стиле турбо-фолк воспевал и продолжает воспевать героизм сербского народа и его командиров и сатирически обличает хорватских неоусташей и бошнякских исламистов.