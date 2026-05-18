Кремлю приходится демонстрировать, что он готов к ликвидации президента – Зе-политолог

Если бы Украина ударила по Параду Победы в Москве, то последовало бы возмездие.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает кореспондент «ПолитНавигатора».

Отвечая на вопрос, почему Зеленский недавно сообщил, что Москва готовит удары по центрам принятия решений в Киеве, гость эфира сказал, что за последние несколько лет Россия якобы предпринимала неоднократные попытки ликвидировать руководство украинских спецслужб и военного командования.

«Но Зеленский почему сообщил об этих планах? Я так понимаю, что, с одной стороны, это планы, которые в России разрабатывали в связи с темой 9 мая. Темы, как они говорили, возмездия, наказания Украины, если бы мы ударили по параду, вот они бы тогда применили именно такие планы. Я думаю, что это действительно реальные планы, которые разрабатывались и остаются актуальными», – заявил Зе-полилог.

Он добавил, что в России есть «воинственная часть» населения, призывающая к максимально жесткости в отношении Украины.