На Украине дроны превратили в культ, но забыли о людях.

Об этом в эфире видеоканала Ukraїner W заявил начальник штаба запрещенного в РФ и сформированного из неонацистов корпуса «Азов» Арсен Дмитрик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нацист рассказал, что много общался с иностранными военными, которые говорили, что Украине нужен миллион дронов и обещали обеспечить это количество.

«Когда я ездил на конференции, общался, у нас была дискуссия. 90% процентов конференции – дроны. Я не выдержал, поднимаюсь и говорю: «Извиняюсь, а что у вас по людям? У вас люди готовы идти служить? У вас люди готовы умирать? У вас люди готовы гробы своих детей, дочек дома встречать?». Они сидят, на меня перепуганным глазами смотрят», – вспоминает Дмитрик.

По его словам, он предложил заняться сначала людьми, а потом уже дронами, поскольку, «нам партнеры дадут все, кроме людей».

Пожаловался он и на низкие зарплаты в ВСУ.