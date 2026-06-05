«Нам заморозили 300 млрд, а у нас уже более 500» – Путин об украденных активах РФ
В Еврозоне растёт число компаний, несущих убытки от антироссийских санкций и желающих вернуться на российский рынок.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2026, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы исходим из того, что боевые действия когда-то завершатся и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей.
А что касается санкций… Санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Нам заморозили 300 млрд, а у нас сейчас уже свыше 500 млрд, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500! Вот вам результат…
Ущерб нам наносит? Наносит. А кто применяет эти санкции, есть у них ущерб? Ну конечно, ещё какой. По разным оценкам, если на Еврозону посмотреть, от полутора до двух с половиной триллионов евро в Еврозоне ущерб от введения санкций против нас.
И это их приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству? Мы внимательно будем за этим смотреть», – сказал Путин.
«И если уходящие от нас с нашего рынка, наши партнёры здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого исключения. А такие уже есть, интерсанты, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом», – добавил российский лидер.
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