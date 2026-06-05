У нас есть джокер в колоде, к следующей весне Киев будет взят, – оптимизм российского эксперта

В ближайшие месяцы российская армия займёт Донбасс, после чего начнется этап борьбы за освобождение Запорожья, а дальше – Херсона и Одессы.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не раз говорил, что до середины лета, на мой взгляд, начнутся бои за Славянск и Краматорск напрямую в городе, и до конца лета они будут освобождены. На этом будет закончено освобождение Донбасса, и хуже того для ВСУшников – одновременно начнутся бои за Орехов. Орехов — это крупнейший центр обороны южной части фронта. Это будет судьба Днепропетровска фактически решена, Запорожья. Я не знаю, пойдём ли мы на Днепропетровск, но в Запорожье тогда точно будет освобождено…

Вести бои на всех направлениях невозможно. Пока мы не высвободим силы по освобождению территории Донбасса и Запорожья, мы не пойдём на Одессу. На мой взгляд, Одесса — это будет операция одновременно с Херсоном. То есть, это Черноморское побережье. Это третья фаза наших планов, насколько я их понимаю.

Не взять Славянск-Краматорск невозможно, брать надо. Ясно то, что уже возьмём. Ясно, потому что мы находимся в 10 километрах от города… Взяли эти две точки — обвал линии фронта. Обвал линии фронта, ну, считайте, что Киев. Если мы будем двигаться этими темпами, это где-то зима-весна следующего года. Это реалистично по той простой причине, что я просто не буду сейчас называть все факторы, но знаю, что существует ещё джокер в колоде у нас», – нагоняет таинственности Артамонов.

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