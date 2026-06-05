Отвечавший в 2022 году за оборону Киева полковник ВСУ опроверг вранье Зеленского
[Диктатор] Владимир Зеленский врет, когда заявляет что в Киеве шли бои с российскими ДРГ, а замглавы его офиса Олег Татаров якобы «лично убивал чеченцев».
Об этом в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замначальника штаба командования территориальной обороны ВСУ полковник Александр Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Игнатьев рассказал, что после начала СВО он принимал непосредственное участие в подготовке Киева к обороне – как в пригородах, так и в Печерском районе, где находятся главные учреждения власти.
«Ни одной истории о чеченцах на подступах к Киеву я не слышал», – сказал полковник.
Он говорит, что обходил районы и видел средства ПВО, в частности ЗРК «Бук», которые были вообще без охраны и представляли собой «очень лакомый кусок для ДРГ».
«Это вам еще одно подтверждение, что ДРГ на подступах к столице точно не было», – добавил Игнатьев.
По его словам, постоянно нагнеталась паника о захвате правительственного квартала.
«Были разные фантазии, я вам скажу, “правильного разведчика”, который находился где-то рядом с президентом, возможно», – скорее всего, имея в виду тогдашнего главу ГУР террориста Кирилла Буданова, заявил полковник.
Он вспоминает, что вбрасывались слухи о грядущей высадке воздушного десанта в центр Киева, отметив, что смеялся над этим, потому что ВС РФ не пошли бы на такой самоубийственный шаг.
«Очень правильный разведчик давал такой вероятный характер действий противника, что потом использовалась буйной фантазией отдельных сценаристов – о, здесь действительно были ДРГ чеченцев, мы их убивали. Скорее всего, эта фантазия сценаристов обыграла информацию, поступавшую от разведчиков. Но в действительности такого не было», – заключил Игнатьев.
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