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[Диктатор] Владимир Зеленский врет, когда заявляет что в Киеве шли бои с российскими ДРГ, а замглавы его офиса Олег Татаров якобы «лично убивал чеченцев».

Об этом в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замначальника штаба командования территориальной обороны ВСУ полковник Александр Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Игнатьев рассказал, что после начала СВО он принимал непосредственное участие в подготовке Киева к обороне – как в пригородах, так и в Печерском районе, где находятся главные учреждения власти.

«Ни одной истории о чеченцах на подступах к Киеву я не слышал», – сказал полковник.

Он говорит, что обходил районы и видел средства ПВО, в частности ЗРК «Бук», которые были вообще без охраны и представляли собой «очень лакомый кусок для ДРГ».

«Это вам еще одно подтверждение, что ДРГ на подступах к столице точно не было», – добавил Игнатьев.

По его словам, постоянно нагнеталась паника о захвате правительственного квартала.

«Были разные фантазии, я вам скажу, “правильного разведчика”, который находился где-то рядом с президентом, возможно», – скорее всего, имея в виду тогдашнего главу ГУР террориста Кирилла Буданова, заявил полковник.

Он вспоминает, что вбрасывались слухи о грядущей высадке воздушного десанта в центр Киева, отметив, что смеялся над этим, потому что ВС РФ не пошли бы на такой самоубийственный шаг.