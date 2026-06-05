Украинские нацисты становятся самой большой угрозой для Европы – историк-исследователь

Украинские неонацисты уже заявляют претензии на территорию своих западных соседей.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявила специалист по изучению Холокоста и украинского национализма Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь у нас есть два корпуса, сформированных из подразделения «Азов» [запрещён в РФ]. Западные страны, особенно соседи Украины, такие как Польша, Венгрия, Румыния и Чехия – должны быть обеспокоены.

Потому что у «Азова» есть концепция Великой Украины, которая включает в себя все соседние территории соседних государств. У «Азова» империалистические взгляды, а у Украины – самая боеспособная армия в Европе.

В будущем страны НАТО столкнутся с проблемами не из-за России, а из-за Украины, и этих крайне радикальных и мотивированных ребят», – сказала Гавришко.