Украинские нацисты становятся самой большой угрозой для Европы – историк-исследователь

Максим Столяров.  
05.06.2026 17:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские неонацисты уже заявляют претензии на территорию своих западных соседей.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявила специалист по изучению Холокоста и украинского национализма Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские неонацисты уже заявляют претензии на территорию своих западных соседей. Об этом в интервью...

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«Теперь у нас есть два корпуса, сформированных из подразделения «Азов» [запрещён в РФ]. Западные страны, особенно соседи Украины, такие как Польша, Венгрия, Румыния и Чехия – должны быть обеспокоены.

Потому что у «Азова» есть концепция Великой Украины, которая включает в себя все соседние территории соседних государств. У «Азова» империалистические взгляды, а у Украины – самая боеспособная армия в Европе.

В будущем страны НАТО столкнутся с проблемами не из-за России, а из-за Украины, и этих крайне радикальных и мотивированных ребят», – сказала Гавришко.

«Буквально на прошлой неделе командиры «Азова» говорили что они отправятся в Приднестровье, чтобы помочь Молдове. Зеленский говорил о помощи Румынии. И они угрожают Беларуси.

Кроме того, мы слышим разговоры от высокопоставленных украинских командиров, что некоторые бригады будут размещены в странах Балтии для защиты Украины.

А у них действительно большой боевой опыт, тем более по сравнению с польской армией. Так что я не настроена оптимистично», – подытожила историк.

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