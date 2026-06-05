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Украинцам не стоит даже мечтать, что насильственная мобилизация прекратится.

Об этом в интервью британским СМИ заявил экс-начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (террорист), поставленный во главе Зе-офиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий заметил, что скандалы вокруг действий ТЦК «подрывают общественную поддержку армии и правительства».

«Это все лишь следствие. Причина в том, что мы ведем самую страшную на текущее время полномасштабную общевойсковую войну. Наша страна нуждается в человеческом капитале, справедливо назвать это будет человеческим ресурсом. Рекрутинг добровольцев не способен покрыть такие количества, которые нужны для армии. В принципе такое количество людей после 12 лет войны побудить нечем», – сказал глава Зе-офиса.

Он фактически признал беспредел ТЦК, но назвал это лишь «перегибами на местах», дежурно заявив, мол, пытаемся с этим бороться, прилагаю все усилия.