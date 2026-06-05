Цель всех ударов – отрезать южный фронт от логистики из Крыма – украинский неонацист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Цели ударов ВСУ по сухопутному коридору в Крым и трассе «Таврида» на самом полуострове – парализовать движение военных грузов в ближней фронтовой зоне.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил спикер сформированной из запрещенного в России террористического «Правого сектора» неонацистской «Украинской добровольческой армии» Сергей Братчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Есть ли у нас инструменты для этого? Надеюсь, что да, потому что, если мы говорим о болевых точках, в частности, логистических, то очевидно, что это тот же Крымский перешеек. Мы говорим об Армянске, Перекопе, Джанкое как узловой железнодорожной станции, вывод ее из строя. Ну и, собственно, по самой трассе, по этому сухопутному коридору – это удары по Мелитополю, по Токмаку. Очевидно, это логистические хабы для операционной зоны фронтовой, прежде всего, и для Крыма в том числе. Потому что Крымский мост, нагрузка на него может возрастать сейчас, но насколько он будет эффективным…», – рассуждал он.

«Во-вторых, БДК, которым враг пользовался – большими десантными кораблями и паромными переправами, не думаю, что это спасет ситуацию. Тем более, что, когда БДК появятся в море, мы понимаем, что украинские БЭКи будут просто устраивать тир для них. Потому что паромных переправ нет. Так что, по крайней мере, максимально закрыть Крым, изолировать от нормальной, военно-экономической жизни, я думаю, это можно сделать – вопрос в нашей способности и ресурсности. Я надеюсь, что у нас таких возможностей будет достаточно», – вещал Братчук.

Ранее ветеран боевых действий Святослав Голиков заявил, что атаки дронов ВСУ на «сухопутный коридор» в Крым могут быть предпосылкой для новой попытки украинской армии прорваться на юг к полуострову.