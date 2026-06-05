Время пришло – надо бить по хабам ВСУ в Европе, – полковник Баранец

Анатолий Лапин.  
05.06.2026 12:41
  (Мск) , Москва
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России пора нанести удары по логистическим хабам на территории стран Восточной Европы, которые обеспечивают поставки оружия бандеровской Украине.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы будем с вами долго-долго считать, подсчитывать, кто кого обходит, но мы не решаемся пока на главное. И Запад уже нагло нам говорит: «Путин не применит никогда оружие не конвенциальное».

А мне кажется, настало время, дорогие друзья, сыграть на опережение. Мы от этого никуда не уйдём. Летят с Прибалтики – надо отважиться. Да, возможно, и нам достанется, но нам надо Европе и миру показать, что у нас есть зубы, иначе наши все разговоры превратятся в трупы.

И по тому же польскому какому-нибудь хабу надо бить. Пришло время уже. Может, только тогда они поймут, что в России есть не только там «Орешник», и есть кое-что другое. Время удара пришло», – заявил Баранец.

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English version :: Читать на английском Время пришло – надо бить по хабам ВСУ в Европе, – полковник Баранец

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