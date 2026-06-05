Украинцы довоюются до гибели цивилизации – Баумейстер
Украинские города на грани гибели, а Зеленский и его шайка продолжают делать вид, что всё хорошо.
Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если возникнут сложности у России, она ещё может провести мобилизацию. А вот у Украины нет таких дополнительных ресурсов.
И та ситуация, которая активно обсуждается в окружении Зеленского – это небольшой промежуток времени, в котором Зеленский и наши европейские партнёры решили показать оптимистическую картинку, в глубине души понимая, что она временная.
И что эта «асимметрия» [ударов] может в ближайшее время сказаться отрицательно для Украины», – сказал Баумейстер.
«А если Россия действительно увеличит мобилизационный ресурс? Да, недовольство, понижение популярности Путина. Но что такое временное понижение популярности перед лицом истощения украинских ресурсов?
Кстати, западная пресса пишет, что успехом Украины было бы удержать часть Донбасса. Но если Россия не сможет его взять, то может начать разрушать украинские города. И наши эксперты уже заговорили об урбациде. А если говорить о городах как образе цивилизации, то это разрушение цивилизации
И фактически, эта бравада и попытка внушить части европейской аудитории, что всё не так плохо, говорится на острие обрыва цивилизации как таковой.
Потому что увеличение эскалации, которое мы наблюдаем, – не в пользу Украины. Мы более уязвимы, чем Россия.
Мы можем радоваться столбам дыма, поднимающимся от НПЗ в глубине России. Но когда задевают нас, мы начинаем говорить, что нам больно. Нам нравится столб дыма и атака корвета в Кронштадте. Но мы чувствуем боль, когда разрушаются наши города. Но мы не связываем эти две вещи», – жаловался философ.
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