Украинцы довоюются до гибели цивилизации – Баумейстер

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Украинские города на грани гибели, а Зеленский и его шайка продолжают делать вид, что всё хорошо.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если возникнут сложности у России, она ещё может провести мобилизацию. А вот у Украины нет таких дополнительных ресурсов. И та ситуация, которая активно обсуждается в окружении Зеленского – это небольшой промежуток времени, в котором Зеленский и наши европейские партнёры решили показать оптимистическую картинку, в глубине души понимая, что она временная. И что эта «асимметрия» [ударов] может в ближайшее время сказаться отрицательно для Украины», – сказал Баумейстер.