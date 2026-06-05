Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

О том, как простая беседа в хорватском селе раскрыла истинное лицо Запада, почему Старая Европа мечтает о реванше и стоит ли удивляться нынешней истерике против России, «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Один польский политик недавно обронил фразу, которая лучше любой аналитики объясняет происходящее на «западном фронте». Он заметил, что нынешняя ситуация с поддержкой Киева – первый случай в истории международных финансов, когда страны-помощницы вместо того, чтобы дать кредит, сами берут в долг под невероятные проценты, чтобы передать эти деньги бандеровской Украине в качестве безвозмездной помощи. Бремя погашения этих кредитов они дружно взваливают на плечи своих же граждан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В самом деле, абсурд? Отнюдь. Это чистой воды, математически выверенная ненависть. Как сказал когда-то Александр III, «У России нет друзей. Нашей огромности боятся». Но сегодняшняя ненависть западных элит переросла простой страх. Она стала иррациональной. У них нет никакой любви к «вільним українцям». Им плевать на Украину. Причина их поступков – глубинная, всепожирающая ненависть к России и к русским.

А теперь – показательная история. В одном маленьком хорватском селе несколько мужчин под шестьдесят в уютной компании за бокалом вина объяснили русской женщине, как они видят мир.

«Как это русские взяли Берлин? Ты с ума сошла? Берлин взяли американцы!» – искренне возмутились они.

На робкое напоминание, что Красная армия освободила Варшаву, Будапешт, Вену и Бухарест, последовал ещё более яростный ответ:

«Европу освободили американцы!».

«Ну, в интернет загляните», – посоветовала женщина.

Ответ был сродни пощёчине:

«Зачем? Немцы вообще были очень хорошие. Они пришли в Европу и дарили детям шоколад. А потом они набрали в наших сёлах сильных, здоровых мужчин в немецкую армию».

Выяснилось, что дедушки всех её собутыльников служили в немецкой армии и даже в СС.

«А потом пришли злые партизаны, и наши родственники убежали в Латинскую Америку. Или их даже убили. Представляешь?! Если опять начнется война, мы все будем на стороне Германии. Сто процентов».

Это не единичный случай. Опросы в Европе регулярно фиксируют поразительные результаты. В некоторых странах бывшего Восточного блока до трети молодых людей и вовсе не знают, кто освободил гитлеровские концлагеря. Переписывание истории стало государственной политикой, когда памятники советским воинам-освободителям сносят, а пособников нацистов возводят в ранг национальных героев.

Именно в этом кроется та самая глубинная ненависть, о которой говорят и политики, и аналитики. Западные элиты не просто ненавидят Россию – они боятся правды о собственном предательстве. Они воспитали целые поколения в убеждении, что СССР и Россия – это «империя зла», а нацисты – «не такие уж и плохие ребята». И эта ложь, помноженная на желание добраться до российских ресурсов, и есть тот самый двигатель войны, который заставляет их залезать в неоплатные долги.