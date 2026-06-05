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Несмотря на смену власти в Черногории, парламент отказался убрать из законодательства введённую во времена диктатора-националиста Мило Джукановича формулировку о «принудительной аннексии» – самостийную трактовку добровольного объединения Черногории и Сербии в 1918 году.

Такая формулировка содержится в законе о статусе потомков королевской династии Петровичей-Негошей. Накануне в него вносили поправки, но ликвидировать антисербский выпад большинство депутатов отказалось.

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Протестовать решилась только сербская Демократическая народная партия.

А вот Новая сербская демократия председателя Скупщины Андрии Мандича формулировку поддержала, пойдя на позорное для сербских политиков соглашение с парламентским большинством.

«Эти поправки лишь еще больше укрепляют и подтверждают, что Сербия заклеймена как оккупационное государство, зловещая страна, как назвал ее Мило Джуканович, и что сербы, составляющие 33 процента населения, согласно последней переписи, вновь клеймятся как антигосударственные элементы и враги», – прокомментировал лидер Демократической народной партии Милан Кнежевич.

Справка «ПолитНавигатора»: «Великая скупщина сербского народа Черногории» (Подгорицкая скупщина), заседавшая с 24 по 29 ноября 1918 года, подавляющим большинством голосом приняла решение о низложении сдавшего страну немецким оккупантам и убежавшего за границу короля Петра Второго Негоша и о присоединении к Сербскому королевству, управлявшемуся династией Карагеоргиевичей.

Этому предшествовало голосование, в ходе которого выступавшие за воссоединение с Сербией тянули белые бюллетени, а выступавшие против – зеленые.

В итоге «зеленаши», среди которых доминировали представители прежней королевской военной и чиновничьей элиты, оказались в серьезном меньшинстве, но не смирились с выбором народа, подняв в 1919 году, в святой для каждого православного праздник Рождества мятеж. Бунт был подавлен, но многие его участники – комиты, укрылись в горах, откуда вели террористическую борьбу, другая часть сбежала за рубеж.

В годы Второй мировой войны «зеленаши» – комиты составили ядро администрации итало-немецкого оккупационного режима. В сегодняшней самостийной Черногории этих людей чествуют как героев.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Ранее лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, которого называют «сербским Жириновским», заявил, что элиты Черногории одновременно предали Сербию и Россию.