Россия сумела полностью решить кризис резервов – киевский экономист-аналитик

Игорь Шкапа.  
05.06.2026 18:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Россия сумела перекрыть нехватку валютных резервов, вызванную заморозкой активов Центробанка в Европе.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сумела перекрыть нехватку валютных резервов, вызванную заморозкой активов Центробанка в Европе. Об этом...

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Эксперт говорит, что резервные запасы российских финансов примерно составляют 10 триллионов рублей, из которых примерно половина – ликвидные активы.

При этом у Центробанка – 700 миллиардов долларов, из которых 300 заморожено на Западе.

«Но почему-то забывают, что за время войны ЦБ РФ сформировал запасы золота больше, чем на 300 миллиардов долларов – и фактически перекрыл замороженную часть резервов», – сказал Кущ.

Он говорит, что Россия испытывала кризис с резервами, поскольку не ожидала, что Европа решится на заморозку, а потому выводили свои активы из доллара и фунта, но не евро.

По его словам, в плюс России пошло и существенное подорожание мировых цен на золото.

«Произошло физическое увеличение в тоннах, но оно не было исключительным фактором, повлиявшим на рост резервов. Значительную роль сформировал рост цен на золото фактически в несколько раз. Это привело к переоценке резервов, и они сейчас на таком уровне. Они сейчас перекрывают заблокированные резервы», – резюмировал Кущ.

Отметим, на питерском Форуме сегодня президент Путин уточнил, что не замороженные свободные резервы РФ уже составляют 500 млрд в долларовом эквиваленте.

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