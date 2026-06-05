Политолог объяснил, как управлять Украиной через гадалок

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинскими политиками легко можно управлять, подкупая их персональных астрологов и гадалок, чьими услугами, как показал недавний скандал вокруг экс-главы Зе-офиса Андрея Ермака, пользуются даже топ-чиновники.

Об этом политолог Алексей Чадаев, который раньше проводил предвыборные кампании на Украине, заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Типичный случай был у нас с одним кандидатом. Выяснилось, что он все решения принимает, советуясь с астрологом. И первое, что мы сделали, мы астрологу сверху к зарплате накинули. И сразу «Юпитер начал заходить в козерог». Резко управление кампанией облегчилось. Мы решили вопрос коммуникаций с кандидатом через прикладной астроинжениринг. Все звезды внезапно стали ходить так, как надо», – сказал Чадаев.

По его словам, на Украине штатный астролог есть в каждом предвыборном штабе.