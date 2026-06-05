Политолог объяснил, как управлять Украиной через гадалок

Елена Острякова.  
05.06.2026 14:19
  (Мск) , Москва
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Украинскими политиками легко можно управлять, подкупая их персональных астрологов и гадалок, чьими услугами, как показал недавний скандал вокруг экс-главы Зе-офиса Андрея Ермака, пользуются даже топ-чиновники.

Об этом политолог Алексей Чадаев, который раньше проводил предвыборные кампании на Украине, заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Типичный случай был у нас с одним кандидатом. Выяснилось, что он все решения принимает, советуясь с астрологом. И первое, что мы сделали, мы астрологу сверху к зарплате накинули.

И сразу «Юпитер начал заходить в козерог». Резко управление кампанией облегчилось. Мы решили вопрос коммуникаций с кандидатом через прикладной астроинжениринг. Все звезды внезапно стали ходить так, как надо», – сказал Чадаев.

По его словам, на Украине штатный астролог есть в каждом предвыборном штабе.

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