В Киеве началась гражданская война

Игорь Шкапа.  
05.06.2026 13:51
  (Мск) , Киев
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Украина остается с теми же проблемами в энергетике, которые и были зимой. А власти вместо того, чтобы заниматься их решением, погрязли в междоусобной грызне.

Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы остаемся с теми же проблемами, что и были. Незащищенные энергообъекты, незащищенные водоканалы, незащищенные теплокоммунэнерго», – скзаал эксперт.

При этом он обращает внимание, что вопрос серьезно поврежденной ударами Дарницкой ТЭС так и не решен и не понятно, когда он будет решаться.

«Тут же у нас политическая борьба идет между «красными» и «зелеными» на киевском поле боя. Практически как в гражданскую войну, зеленые были махновцы, а красные – большевики. И сейчас то же самое. Не могут же понять, кто за что в Киеве будет отвечать», – подчеркнул Попенко.

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