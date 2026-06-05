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Украина остается с теми же проблемами в энергетике, которые и были зимой. А власти вместо того, чтобы заниматься их решением, погрязли в междоусобной грызне.

Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы остаемся с теми же проблемами, что и были. Незащищенные энергообъекты, незащищенные водоканалы, незащищенные теплокоммунэнерго», – скзаал эксперт.

При этом он обращает внимание, что вопрос серьезно поврежденной ударами Дарницкой ТЭС так и не решен и не понятно, когда он будет решаться.