В Киеве началась гражданская война
Украина остается с теми же проблемами в энергетике, которые и были зимой. А власти вместо того, чтобы заниматься их решением, погрязли в междоусобной грызне.
Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы остаемся с теми же проблемами, что и были. Незащищенные энергообъекты, незащищенные водоканалы, незащищенные теплокоммунэнерго», – скзаал эксперт.
При этом он обращает внимание, что вопрос серьезно поврежденной ударами Дарницкой ТЭС так и не решен и не понятно, когда он будет решаться.
«Тут же у нас политическая борьба идет между «красными» и «зелеными» на киевском поле боя. Практически как в гражданскую войну, зеленые были махновцы, а красные – большевики. И сейчас то же самое. Не могут же понять, кто за что в Киеве будет отвечать», – подчеркнул Попенко.
English version :: Читать на английском В Киеве началась гражданская война
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: