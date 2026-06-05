Запад руками Украины пытался сорвать ПМЭФ и втянуть Россию в войну с НАТО – литовский эксперт
Петербургский международный экономический форум, проходящий в эти дни, показал, что изоляции России не существует – она, напротив, превратилась в центр мировых финансовых связей и стала прямым конкурентом проходящему в Швейцарии Всемирному экономическому форуму. Об этом говорит как широкое представительство, так и объем контрактов, заключенных на форуме в Санкт-Петербурге.
Соответствующее заявление корреспонденту «ПолитНавигатора» сделал вынужденный покинуть Литву председатель «Международного форума добрососедства» Эдикас Ягелавичус:
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«Петербургский Международный Экономический Форум сегодня имеет важное стратегическое, идеологическое и практическое значение для России. В условиях масштабных международных санкций и глобальной перестройки рынков – форум превратился в площадку по привлечению капитала, в инструмент выстраивания связей.
На форуме была огромная делегация Саудовской Аравии во главе с министром энергетики, была небольшая делегация из США и представители партии АДГ».
Эксперт подчеркнул, что Запад руками Украины, атаковав Санкт-Петербург беспилотниками в первый день форума, не просто хотел сорвать международное мероприятие, а втянуть Россию в прямой конфликт:
«Они хотели таким способом привлечь международное внимание, потому что форум действительно очень важный, очень известный. Этот, как называют его в интернете, – «Русский Давос».
И вот, этот «Русский Давос» привлекает мировое внимание, во время этого мирового масштабного форума совершена атака.
Я думаю, что они хотели, чтобы Россия нанесла обратный удар по местам, откуда запускались эти дроны. А это Прибалтика, мы это хорошо знаем…
Если бы Россия нанесла удар в ответ, тут бы, конечно, началась уже война с НАТО. И вот все попытки с конца марта, которые совершаются, – спровоцировать Россию на ответ».
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