Запад руками Украины пытался сорвать ПМЭФ и втянуть Россию в войну с НАТО – литовский эксперт

Анатолий Лапин.  
05.06.2026 23:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 202
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Терроризм, Украина


Петербургский международный экономический форум, проходящий в эти дни, показал, что изоляции России не существует – она, напротив, превратилась в центр мировых финансовых связей и стала прямым конкурентом проходящему в Швейцарии Всемирному экономическому форуму. Об этом говорит как широкое представительство, так и объем контрактов, заключенных на форуме в Санкт-Петербурге.

Соответствующее заявление корреспонденту «ПолитНавигатора» сделал вынужденный покинуть Литву председатель «Международного форума добрососедства» Эдикас Ягелавичус:

Петербургский международный экономический форум, проходящий в эти дни, показал, что изоляции России не существует...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Петербургский Международный Экономический Форум сегодня имеет важное стратегическое, идеологическое и практическое значение для России. В условиях масштабных международных санкций и глобальной перестройки рынков – форум превратился в площадку по привлечению капитала, в инструмент выстраивания связей.

На форуме была огромная делегация Саудовской Аравии во главе с министром энергетики, была небольшая делегация из США и представители партии АДГ».

Эксперт подчеркнул, что Запад руками Украины, атаковав Санкт-Петербург беспилотниками в первый день форума, не просто хотел сорвать международное мероприятие, а втянуть Россию в прямой конфликт:

«Они хотели таким способом привлечь международное внимание, потому что форум действительно очень важный, очень известный. Этот, как называют его в интернете, – «Русский Давос».

И вот, этот «Русский Давос» привлекает мировое внимание, во время этого мирового масштабного форума совершена атака.

Я думаю, что они хотели, чтобы Россия нанесла обратный удар по местам, откуда запускались эти дроны. А это Прибалтика, мы это хорошо знаем…

Если бы Россия нанесла удар в ответ, тут бы, конечно, началась уже война с НАТО. И вот все попытки с конца марта, которые совершаются, – спровоцировать Россию на ответ».

Читайте также: Эксперт: За ударом по Питеру в день открытия ПМЭФ стоит Лондон.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Запад руками Украины пытался сорвать ПМЭФ и втянуть Россию в войну с НАТО – литовский эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить