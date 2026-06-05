Львовского историка подвергли репрессиям за изучение преступлений УПА против женщин

Максим Столяров.  
05.06.2026 21:51
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, История, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине критика военных преступлений запрещенных в РФ террористических УПА, ОУН и прочих «самостийныков» может стать поводом для лишения работы и репрессий.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявила специалист по изучению Холокоста и украинского национализма Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине критика военных преступлений запрещенных в РФ террористических УПА, ОУН и прочих «самостийныков»...

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«Когда меня внесли в список «Миротворца», одним из доказательств против меня стала научная статья о гендерном насилии в отношении женщин, совершаемом членами УПА и «Дружины».

Об изнасилованиях и других унизительных наказаниях женщин, таких, как отрезание волос за романтические отношения с офицерами Красной Армии. Их считали плохими людьми, потому что они говорили по-русски и верили в советских украинцев. На Украине их воспринимали как врагов.

Также они убивали польских женщин, совершали на них набеги. Убивали женщин с Востока Украины, которые работали на Западной Украине. Но меня наказали за эту статью», – сказала Гавришко.

«Так что у любого историка, который сейчас пытается сохранить критическое мышление в отношении ОУН и УПА, нет перспектив. Академической карьеры у него не будет. Его заклеймят, лишат работы, и лишат каких-либо перспектив.

Это очень проблематично. И дело не в какой-то конкретной области исследований, а в состоянии общества, в котором прославляют военных преступников – и тех, кто совершал военные преступления против невинных детей, женщин, стариков», – добавила она.

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