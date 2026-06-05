Угрозы штурмовика ВСУ: На границах 91-го не остановимся

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Чтобы закончить войну, Украине нужно уничтожить крупную группировку ВС РФ.

Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, будут ли созданы штурмовые войска в ВСУ уже в этом году.

«Здесь вопрос больше не том, что вырешится, а нужно ли нашей стране и обществу двигаться к завершению войны. Если нет, то создавать их не надо, нет смысла. Мы видим, сколько лет уже воюем, мы не сможем 100% завершить войну именно в таком разрезе, который сейчас идет. Единственный путь к завершению войны – это уничтожить крупную группировку врага», – рассуждал укро-комбат.

У него поинтеровались, что будет дальше после этого гипотетического уничтожения.