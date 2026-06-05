Существуют несколько вариантов завершения конфликта на Украине, но российское руководство вряд ли даст команду на полномасштабную операцию.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть три варианта окончания войны. Вариант первый — это соглашаться на требования Европы, Украины. Это военная капитуляция России с последующим неизбежным революционным взрывом в нашей стране.

Вариант второй — организовать на территории Украины госпереворот и обеспечить привод приемлемых для России фигур для того, чтобы сделать из Украины приемлемую страну для России. Здесь придётся вступить в схватку с давно укоренившимися в этих регионах британцами и американцами, и немцами, поэтому такой вариант затруднителен.

Есть третий вариант — это провести крупномасштабную стратегическую наступательную операцию с целью полного и окончательного разгрома врага. Такие возможности у нас есть с избытком.

Но, судя по тому, как наше политическое руководство отреагировало на убийство двадцати девочек и одного юноши, как оно отреагировало на очередное убийство семи человек в рейсовом автобусе, предположение, что будет решение на вот такое завершение боевых действий путём проведения стратегической операции, то есть будет дано согласие на проведение стратегической операции, у меня вызывают большие сомнения», – заявил Сивков.