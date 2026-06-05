Полковник: Судя по реакции на убийства детей – оптимизма мало

Анатолий Лапин.  
05.06.2026 12:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 739
 
Дзен


Существуют несколько вариантов завершения конфликта на Украине, но российское руководство вряд ли даст команду на полномасштабную операцию.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Есть три варианта окончания войны. Вариант первый — это соглашаться на требования Европы, Украины. Это военная капитуляция России с последующим неизбежным революционным взрывом в нашей стране.

Вариант второй — организовать на территории Украины госпереворот и обеспечить привод приемлемых для России фигур для того, чтобы сделать из Украины приемлемую страну для России. Здесь придётся вступить в схватку с давно укоренившимися в этих регионах британцами и американцами, и немцами, поэтому такой вариант затруднителен.

Есть третий вариант — это провести крупномасштабную стратегическую наступательную операцию с целью полного и окончательного разгрома врага. Такие возможности у нас есть с избытком.

Но, судя по тому, как наше политическое руководство отреагировало на убийство двадцати девочек и одного юноши, как оно отреагировало на очередное убийство семи человек в рейсовом автобусе, предположение, что будет решение на вот такое завершение боевых действий путём проведения стратегической операции, то есть будет дано согласие на проведение стратегической операции, у меня вызывают большие сомнения», – заявил Сивков.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что последние удары по Украине позволяют «в будущем принимать решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям» – «в том числе в районе городской застройки».

English version :: Читать на английском Полковник: Судя по реакции на убийства детей – оптимизма мало

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить