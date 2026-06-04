«До миллиметра» – Путин рассказал, куда били «Орешником», и о готовности комплекса к ударам «по городской застройке»

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Россия использует Украину вместо полигона для испытаний и точной, «до миллиметра», корректировке самых современных вооружений .

Об этом на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам даёт применение «Орешника»?», – спросили у президента.

«До конфликта на украинском направлении мы подобные системы испытывали на полигонах. А «Орешник» не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника», – сказал Путин.