БЭКи атакуют Крым и Новороссийск из румынского порта Констанца
Военный морской беспилотник, который взорвался сегодня утром в порту Констанца, возможно готовился стартовать оттуда.
Об этом в своем тгк пишет молдавский политолог Илья Киселев со ссылкой на информированные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Констанца уже длительное время используется как одна из тыловых баз для запуска украинских морских дронов-камикадзе в акваторию Чёрного моря. С румынской территории (или при активном участии румынской инфраструктуры), похоже, осуществляется подготовка, заправка, техническое обслуживание и вывод в море этих аппаратов, что позволяет украинской стороне действовать на большем удалении от своих основных баз и снижать риски», – написал Киселев.
Как сообщают румынские СМИ, дрон был обнаружен в 6 утра, то есть за четыре часа до взрыва. Он застрял в трубах у одной из пристаней. Чтобы не допустить неконтролируемого движения аппарата с боевой частью в акватории румынского порта, операторы приняли решение о дистанционном подрыве заряда.
Дрон был запрограммирован на смоподрыв, и взрыв прогремел раньше, чем закончилась эвакуация. Его видели в прямом эфире зрители TVR. Журналистка вела репортаж с дороги, по которой люди уходили из порта. Когда раздался грохот она от неожиданности пригнулась, прижала руки к ушам и побежала.
Политолог Юрий Баранчик считает, что Румыния запускает украинские дроны со своих сухогрузов.
«Один заблудившийся БЭК – вполне норма, в Турции уже привыкли их находить на Черноморском побережье. Румыния не выглядит чем то особым в этом плане. Хотя остается рабочей версия, что БЭК был спущен с какого-нибудь “мирного” сухогруза, как раз вышедшего из Констанцы, но не заладилось с управлением», – написал Баранчик.
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