«Мы столкнёмся с валом проблем». Укро-политолог опасается ответа за трассу «Новороссия»
Украинцы радуются российским проблемам с логистикой из-за ударов ВСУ, но скоро на своей шкуре почувствуют и уже ощущают обратку.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы радуемся, что ВСУ взяли под огневой контроль ту или иную трассу, объездную Горловки или Донецка. Или Азовскую трассу, соединяющую Ростов с Крымом… Но объективно понимаем, что точно такие процессы происходят или будут происходить в ближайшее время и относительно Украины. И только вопрос времени, когда россияне подхватят те технологии, которые мы развернули быстрее. И, как уже было неоднократно в ходе войны, потом они их масштабируют, и мы сталкиваемся с валом проблем», – сказал Романенко.
Он обратил внимание, что стороны расширяют список целей для нанесения ударов, отметив, что недавно русские атаковали в Днепропетровске логистические объекты, в частности «Новую почту» и склады сети супермаркетов АТБ.
«И это не случайность, а закономерность, которая будет и дальше расширяться. Я уверен, что Украина перейдет к такого же рода ударам. Во-первых, это имеет под собой логику ответа. Во-вторых, россияне тоже используют свои логистические сети, такие, как наша «Новая почта», чтобы пересылать на фронт что-то. Соответственно, это можно использовать как повод бить по таким складам», – считает Романенко.
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