«Мы столкнёмся с валом проблем». Укро-политолог опасается ответа за трассу «Новороссия»

Украинцы радуются российским проблемам с логистикой из-за ударов ВСУ, но скоро на своей шкуре почувствуют и уже ощущают обратку.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы радуемся, что ВСУ взяли под огневой контроль ту или иную трассу, объездную Горловки или Донецка. Или Азовскую трассу, соединяющую Ростов с Крымом… Но объективно понимаем, что точно такие процессы происходят или будут происходить в ближайшее время и относительно Украины. И только вопрос времени, когда россияне подхватят те технологии, которые мы развернули быстрее. И, как уже было неоднократно в ходе войны, потом они их масштабируют, и мы сталкиваемся с валом проблем», – сказал Романенко.

Он обратил внимание, что стороны расширяют список целей для нанесения ударов, отметив, что недавно русские атаковали в Днепропетровске логистические объекты, в частности «Новую почту» и склады сети супермаркетов АТБ.