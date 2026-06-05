Блокировка западных соцсетей мешает России создать на Украине молодежную контркультуру

Елена Острякова.  
05.06.2026 14:16
  (Мск) , Москва
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Молодежь представляет из себя наиболее радикальную антироссийскую страту украинского общества. Повлиять на настроения можно было бы при помощи западных соцсетей, однако большинство из них заблокированы в РФ, соответственно – нет вала нужного контента, влияющего на молодых украинцев.

Об этом бывший депутат горсовета Харькова Константин Кеворкян заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мне представляется, что мы совершили большую ошибку, уйдя из молодежных мессенджеров. Мы теряем инструмент, с которым мы могли бы подходить к украинской молодежи. Здесь мы решаем и вопрос престижности русского языка, вопрос создания молодежной русскоязычной контркультуры на Украине и целый ряд вещей, нужных нам на перспективу. Если мы не хотим получить этот гнойник навсегда», – сказал Кеворкян.

Он отметил, что при этом пока что даже самая агрессивная украинская молодежь продолжает потреблять в интернете русскоязычный контент.

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