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Россия прекрасно знает, что Киев не готов к удару по Бортнической станции аэрации, которая занимается очисткой сточных вод.

Об этом в беседе с обслуживающей интересы Банковой телеведущей Натальей Мосийчук заявил глава Деснянской райдминистрации Киева Максим Бахматов, прославившийся призывами строить выгребные ямы на улицах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира, назначенный диктатором Зеленским и оппонирующий мэру Виталию Кличко из конкурирующей группировки, нахваливает гауляйтеров Николаева, мол, там смогли решить проблему с водой.

«У Киева нет дубля на воду, у Киева нет дубля на энергетику. И Бортническая станция аэрации – это все сточные воды или какули киевлян. Внимание: пять миллионов человек этим пользуются, потому что область врезалась в наши системы и ими пользуются на шару. Нам, киевлянам, не компенсируют эту историю. Они кому-то компенсируют за кеш», – возмущается чиновник.

Он предупреждает, что если что-то произойдет с системой фильтрации, нечистоты начнут идти в Днепр.

