Киевский гауляйтер плачется: Россия утопит в нечистотах крупнейшие украинские города
Россия прекрасно знает, что Киев не готов к удару по Бортнической станции аэрации, которая занимается очисткой сточных вод.
Об этом в беседе с обслуживающей интересы Банковой телеведущей Натальей Мосийчук заявил глава Деснянской райдминистрации Киева Максим Бахматов, прославившийся призывами строить выгребные ямы на улицах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гость эфира, назначенный диктатором Зеленским и оппонирующий мэру Виталию Кличко из конкурирующей группировки, нахваливает гауляйтеров Николаева, мол, там смогли решить проблему с водой.
«У Киева нет дубля на воду, у Киева нет дубля на энергетику. И Бортническая станция аэрации – это все сточные воды или какули киевлян. Внимание: пять миллионов человек этим пользуются, потому что область врезалась в наши системы и ими пользуются на шару. Нам, киевлянам, не компенсируют эту историю. Они кому-то компенсируют за кеш», – возмущается чиновник.
Он предупреждает, что если что-то произойдет с системой фильтрации, нечистоты начнут идти в Днепр.
«И все, что ниже Киева по Днепру становится экологической катастрофой. То есть город Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Черкассы – все превращается в огромную экологическую катастрофу. Враг об этом знает. Господин Кличко знает об этом 12 лет. В 15-м году подписано межправительственное соглашение между Украиной и Японией о выделении кредита в 50 миллиардов гривен на реконструкцию Бортнической станции аэрации. Ничего не сделано», – утверждает Бахматов.
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