Путин предложил помочь технологически отставшей Америке с добычей газа на Аляске

Максим Столяров.  
05.06.2026 20:50
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Газ, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции


Благодаря многолетним санкциям, Россия создала собственные современные технологии, и теперь может помогать другим странам с добычей газа.

Об этом на ПМЭФ-2026 заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря многолетним санкциям, Россия создала собственные современные технологии, и теперь может помогать другим странам...

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«Некоторые наши компании, конечно, опирались на достижения многих западных компаний. Но когда кислород был перекрыт, начали развивать свои инженерные центры. И очень хорошо у некоторых получается.

Вот, компания «Газпром нефть». Те материалы, которые я видел, говорят, что прогресс колоссальный. Конечно, мы не отказываемся от сотрудничества в будущем. Ещё есть, над чем работать. И вместе с партнёрами из других стран, мы будем добиваться результатов.

Или компания «Новатэк». У неё есть технологии, которых вообще нет ни у кого в мире. И мы сейчас разговариваем с нашими американскими партнёрами – если они применят наши технологии, то добыча и сжижение продукта на Аляске будет гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось. Просто на порядок», – сказал Путин.

«Так что в чём-то нам санкции создали трудности, в известных сферах. А в чём-то – наоборот, помогли развивать собственные компетенции.

То же касается европейских партнёров. Те наши партнёры, которые раньше активно развивались, в том числе, сотрудничая с нами, теперь уходят с рынка, и имеют огромные проблемы.

Они тихо, под одеялом ругаются на своё правительство, но вынуждены с этим смириться. Они утратили российский рынок, а мы нарастили компетенции, и начали их заменять на рынках третьих стран.

Вот, к чему приводит такая недальновидная политика некоторых наших партнёров. Но в этом смысле, это идёт нам даже на пользу», – подытожил президент.

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