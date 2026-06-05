Путин предложил помочь технологически отставшей Америке с добычей газа на Аляске

Благодаря многолетним санкциям, Россия создала собственные современные технологии, и теперь может помогать другим странам с добычей газа.

Об этом на ПМЭФ-2026 заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые наши компании, конечно, опирались на достижения многих западных компаний. Но когда кислород был перекрыт, начали развивать свои инженерные центры. И очень хорошо у некоторых получается.

Вот, компания «Газпром нефть». Те материалы, которые я видел, говорят, что прогресс колоссальный. Конечно, мы не отказываемся от сотрудничества в будущем. Ещё есть, над чем работать. И вместе с партнёрами из других стран, мы будем добиваться результатов.

Или компания «Новатэк». У неё есть технологии, которых вообще нет ни у кого в мире. И мы сейчас разговариваем с нашими американскими партнёрами – если они применят наши технологии, то добыча и сжижение продукта на Аляске будет гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось. Просто на порядок», – сказал Путин.