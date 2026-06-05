«Скандалы ужасные»: Зеленский умудрился разругаться со всеми странами-соседями – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
05.06.2026 22:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3207
 
Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Подавляющее большинство украинских послов и консулов – это проворовавшиеся коррупционеры и дармоеды, на которых тратится бюджет «с нулевым выхлопом» для страны.

Об этом на канале «Дикий Live» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подавляющее большинство украинских послов и консулов – это проворовавшиеся коррупционеры и дармоеды, на которых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы достаточно сильно поссорились со многими нашими соседями. И негатив на сегодняшний день в большинстве может уничтожить все позитивные моменты, которые у нас были. У нас такой скандал с поляками – вы просто себе не представляете. У нас задаёт специфические вопросы Прибалтика, и наши не дают ответа нормального.

Вспомните, как Зеленский радовался Мадьяру и рассказывал, что это он его сделал премьером, но сейчас и Венгрия в своей позиции. Обратите внимание на поведение румын, они тоже недовольны тем, что к ним прилетает, и тем, что их используют в определённые моменты», – сокрушалась Скороход.

«Вообще, у нас сейчас специфические отношения со многими странами, нам нужно пересмотреть дипломатическую линию. Но кто у нас на сегодняшний день дипломаты? Это люди, которые в своём большинстве замешаны в коррупционных скандалах, и им нашли место в качестве послов или консулов. Это ненормально. Как человек, который не знает протокола, может занимать такие посты?

И вообще, огромные вопросы к работе наших посольств даже со стороны депутатского корпуса. Они не выполняют свои функции, это огромное количество затрат на содержание с нулевым выхлопом. Эту линию давно было нужно пересмотреть и изменить к ней подходы», – рассказала укро-депутат.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Скандалы ужасные»: Зеленский умудрился разругаться со всеми странами-соседями – депутат Рады

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить