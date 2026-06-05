«Скандалы ужасные»: Зеленский умудрился разругаться со всеми странами-соседями – депутат Рады

Подавляющее большинство украинских послов и консулов – это проворовавшиеся коррупционеры и дармоеды, на которых тратится бюджет «с нулевым выхлопом» для страны.

Об этом на канале «Дикий Live» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы достаточно сильно поссорились со многими нашими соседями. И негатив на сегодняшний день в большинстве может уничтожить все позитивные моменты, которые у нас были. У нас такой скандал с поляками – вы просто себе не представляете. У нас задаёт специфические вопросы Прибалтика, и наши не дают ответа нормального. Вспомните, как Зеленский радовался Мадьяру и рассказывал, что это он его сделал премьером, но сейчас и Венгрия в своей позиции. Обратите внимание на поведение румын, они тоже недовольны тем, что к ним прилетает, и тем, что их используют в определённые моменты», – сокрушалась Скороход.