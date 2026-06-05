«Скандалы ужасные»: Зеленский умудрился разругаться со всеми странами-соседями – депутат Рады
Подавляющее большинство украинских послов и консулов – это проворовавшиеся коррупционеры и дармоеды, на которых тратится бюджет «с нулевым выхлопом» для страны.
Об этом на канале «Дикий Live» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы достаточно сильно поссорились со многими нашими соседями. И негатив на сегодняшний день в большинстве может уничтожить все позитивные моменты, которые у нас были. У нас такой скандал с поляками – вы просто себе не представляете. У нас задаёт специфические вопросы Прибалтика, и наши не дают ответа нормального.
Вспомните, как Зеленский радовался Мадьяру и рассказывал, что это он его сделал премьером, но сейчас и Венгрия в своей позиции. Обратите внимание на поведение румын, они тоже недовольны тем, что к ним прилетает, и тем, что их используют в определённые моменты», – сокрушалась Скороход.
«Вообще, у нас сейчас специфические отношения со многими странами, нам нужно пересмотреть дипломатическую линию. Но кто у нас на сегодняшний день дипломаты? Это люди, которые в своём большинстве замешаны в коррупционных скандалах, и им нашли место в качестве послов или консулов. Это ненормально. Как человек, который не знает протокола, может занимать такие посты?
И вообще, огромные вопросы к работе наших посольств даже со стороны депутатского корпуса. Они не выполняют свои функции, это огромное количество затрат на содержание с нулевым выхлопом. Эту линию давно было нужно пересмотреть и изменить к ней подходы», – рассказала укро-депутат.
English version :: Читать на английском «Скандалы ужасные»: Зеленский умудрился разругаться со всеми странами-соседями – депутат Рады
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: