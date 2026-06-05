Российская армия продолжит наращивать усилия на фронте и использовать ту тактику, которая позволяла добиваться успеха ранее.

Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ майор Дмитрий Филатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От противника мы ожидаем наращивания штурмовых действий малыми пешими группами и увеличения инфильтрации. Думаю, в этом году увеличение инфильтрации будет существенным. Почему? Потому что в прошлом году именно этим инструментом противник достигал успеха. И я уверен, что этот год не будет исключением, и противник будет искать пути, как воспользоваться максимально этим инструментом», – уверен укро-штурмовик.

Далее он начал рассказывать о традиционно тиражируемых киевской пропагандой фантастических соотношениях потерь сторон, на что ведущий поинтересовался, как долго русские могут продолжать воевать, если несут такие потери.

«У нас очень коротка память. В обществе и в целом у людей так сложилось. Так природой, наверное, предусмотрено. Каждую зиму я слышу тезис, что артиллерия отжила. И каждый период зимне-весенний я слышу, что противник несет такие критические потери и как долго он сможет воевать…

Думаю, до конца месяца динамика уменьшится втрое, и мы уже не уничтожим такое количество противника. И как бы этого ни хотели, но зеленка много скрывает», – рассуждал укро-комбат.