Польский русофоб Кульпа: «Геополитически мы проиграли эту войну»

Игорь Шкапа.  
05.06.2026 13:38
  (Мск) , Киев
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Со временем политическая конъюнктура в Европе может измениться в пользу России.

Об этом в беседе с обслуживающей интересы Банковой телеведущей Натальей Мосийчук заявил  бывший заместитель госсекретаря в минэкономики Польши, отпетый русофоб Пётр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Кульпа предупреждает, что в Германии к власти моет прийти партия АдГ, нацеленная на сотрудничество с Россией, которая пойдет «по трупам суверенитета Балтии, Польши, Украины».

«Дальше может поменяться ситуация во Франции, что даст России возможность все отыграть. Тем более что геополитически мы эту войну проиграли, потому что суверенитет Украины был построен как суверенитет Киевской Руси между варягами и греками на линии севера. Так же и суверенитет Польши. Польша как государство возникла на линии севера, как и Литва», – сказал поляк.

Он сокрушается, что из-за последнего польско-украинского конфликта вокруг героизации бандеровщины «уничтожена перспектива воссоздания новой линии между греками и варягами».

«Конфликт, который пошел на уровне символов между Польшей и Украиной убил эту перспективу. Мы проиграли эту войну», – резюмировал Кульпа.

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