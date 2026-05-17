«До блокировок и ограничений связь была лучше, чем в Крыму» – экс-замминистра «цифры» Херсонской области

По части ограничений связи для борьбы с террористической угрозой в Херсонской области прибегли к практике пессимизации.

Об этом в эфире «ANNA-News» заявил экс-замминистра цифрового развития и связи Херсонской области РФ Михаил Шпир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«До этих ограничений у нас связь была выстроена лучше, чем в Крыму. Можно было ездить на машине по всем основным дорогам, и стриминговый поток музыки не прерывался. Можно сказать, что мы связь построили.

Начиная с лета 2025 года, когда требования о пессимизации связи было прям спущено сверху… в городах Херсонской области интернет есть, но он пессимизирован до 256 килобит/сек. Это хуже. В Брянской области по-своему, там белые списки», – отметил он.