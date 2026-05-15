«Это не биполярность и не Чимерика» – американист о визите Трампа в Китай

Максим Столяров.  
15.05.2026 19:41
  (Мск) , Москва
Основным вопросом визита американской делегации в Китай была торговля, и не стоит ожидать от данного вояжа геостратегических двусторонних сдвигов.

Об этом на круглом столе в Москве заявил эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», американист Андрей Кортунов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп ехал в Пекин, учитывая, что определённые договорённости всё-таки в итоге этого визита будут. Пока что мы не знаем точно всего объёма возможных договорённостей. В частности, очень трудно сказать, насколько Китай готов помочь США выйти из уже затянувшейся войны в Персидском заливе, мы не знаем деталей возможных договорённостей в сфере новых технологий.

Но, тем не менее, кое-что становится ясно. Вот, по торговле, по всей видимости, это наиболее простой аспект отношений, где можно достичь относительно многого», – рассуждал эксперт.

«Конечно, это не биполярность и не «Чимерика». Это не биполярность, потому что мир более сложен, он не примет и не принял бы американо-китайской полярности. Но а на «Чимерику» США сейчас не готовы, поскольку «Чимерика» предполагает признание Китая как равного партнёра США, чего, конечно, Трамп себе позволить не может», – заметил Кортунов.

