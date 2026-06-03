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В Ивано-Франковске планируют изменить Аллею памяти на «стометровке» в центре города, поскольку количество погибших за диктатора Зеленского «героев» уже давно не вмещается в композицию.

Об этом говорится в сюжете «Суспильне. Ивано-Франковск», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В материале жалуются, что количество погибших так велико, что улица-стометровка не может их разместить в виде баннеров на кубах. Требуется альтернативный формат.

По словам вдовы одного из погибших, советницы городского головы Галины Батюк, желающих разместить портреты погибших около тысячи, а сейчас мемориальные баннеры установлены на половине из них.

«Минимум в два раза больше. Есть идея, которая поддерживается большинством семей, разместить их по две стороны вдоль стометровки в уменьшенном формате, чтобы их было видно, в две стороны движения по улице, чтобы они не занимали всё пространство на дороге», – говорит Батюк.

По её словам, количество заявок увеличивается, но места нет.

«Это проект на годы, мы не можем разместить их просто для галочки, сделали и забыли. Это проект, чтобы и через десять-двадцать лет он нёс память нашим потомкам», – говорит Виктория Дротянко, заместитель городского головы Ивано-Франковска.

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