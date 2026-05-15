Майор ВСУ: «Нас ждёт окружение под Покровском и Мирноградом»

В Донбассе складывается угрожающая ситуация для украинской группировки.

Об этом в эфире видеоблога «Третья мировая» заявил майор ВСУ Андрей Ткачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он жалуется, что в Покровске и Мирнограде (Красноармейск и Димитров) вместе с городской застройкой под контроль русских перешли господствующие высоты, в результате чего ретрансляторы для дронов ВС РФ стоят выше украинских.

«Пользуясь этим, они подтягивают свои беспилотные подразделения ближе к линии фронта и просто насыпают по нашей логистике и по нашим пилотам. Их задача – уничтожить позиции наших пилотов и логистику, чтобы потом их штурмовые группы могли спокойно зайти и зачистить эту территорию.

В этой истории мы рискуем тем, что все наши подразделения, которые стоят на северных окраинах Покровска, Мирнограда и этой агломерации в целом могут попасть в окружение», – описывает ситуацию гость эфира.