Сербский генерал Младич обречён на смерть в застенках Гааги

Международный механизм уголовных судов в Гааге отклонил ходатайство адвокатов сербского генерала Ратко Младича о разрешении узнику выехать на родину для лечения.

Об этом сообщил сын осужденного на пожизненный срок сербского героя Дарко Младич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тюремщики объяснили своё решение тем, что, дескать, в Гааге работают лучшие врачи, которые оказывают Младичу наиболее эффективную помощь из возможных.

«Это те врачи, которые не смогли обнаружить у него инсульт до того, как у него случился еще один. Уровень цинизма в Гаагском трибунале стал невероятным!» – сказал Дарко Младич агентству «Срна».

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии, с распадом страны сначала участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года он взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и, несмотря на отсутствие доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде», он был приговорен к пожизненному заключению.